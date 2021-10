Ligue Butagaz Energie (J6) : Invincibilité préservée pour Bourg-de-Péage

Metz n’est pas isolé en tête du classement de Ligue Butagaz Energie. Après avoir mis fin à l’invincibilité de Paris 92 ce mercredi en ouverture de la 6eme journée, les Messines ont vu Bourg-de-Péage faire la jonction au bénéfice de son succès sur son parquet face à la lanterne rouge Fleury. Les joueuses du Loiret ont bien lancé la rencontre, menant de trois buts après sept minutes mais, sans jamais s’affoler, les coéquipières de Sofia Deen (5 buts sur 6 tirs) ont rattrapé leur retard pour égaliser à huit minutes de la mi-temps avant de retrouver leur vestiaire avec trois longueurs d’avance. Au retour sur le parquet, Bourg-de-Péage a conforté sa mainmise sur la rencontre mais sans jamais prendre plus de cinq longueurs d’avance. Fleury, grâce notamment à Paulina Perea Burforn (4 buts sur 4 tirs) s’est rapproché à deux longueurs en fin de match. Toutefois, Bourg-de-Péage a assuré pour s’imposer de trois buts (27-24) et signer un sixième succès en six matchs.

Besançon et Celles-sur-Belle renouent avec la victoire

Après deux revers concédés face à Paris 92 puis Bourg-de-Péage, Besançon a renoué avec la victoire à l’occasion de la réception de Nantes. Les Neptunes, emmenées par Carin Stromberg (9 buts sur 12 tirs) ont fait la course en tête mais les Bisontines n’ont pas laissé faire dans une première période accrochée. Les coéquipières d’Aleksandra Rosiak (8 buts sur 12 tirs) se sont détachées au fil de la deuxième période pour s’imposer de quatre longueurs (34-30) et passer devant Nantes à la sixième place. Dans un choc de bas de tableau, Celles-sur-Belle a vu sa série de quatre défaites consécutives prendre fin face à Toulon. Les Varoises ont pris le meilleur départ mais les coéquipières de Perrine Petiot (4 buts sur 11 tirs) ont su recoller à la mi-temps avant de creuser l’écart dans le dernier quart d’heure de la rencontre. Toulon a tout donné pour revenir mais échoue à un but (20-19), cédant la dixième place à leur adversaire du soir.



HANDBALL - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE / 6EME JOURNEE

Mercredi 27 octobre 2021

Metz - Paris 92 : 36-21

Plan-de-Cuques - Brest : 23-33



Vendredi 29 octobre 2021

Mérignac - Chambray : 27-27

Nice - Dijon : 25-27



Samedi 30 octobre 2021

Besançon - Nantes : 34-30

Bourg-de-Péage - Fleury : 27-24

Celles-sur-Belle - Toulon : 20-19