Ligue Butagaz Energie (J4) : Trois à la suite pour Nantes, Besançon relève la tête

La défaite inaugurale à Chambray reste une anomalie pour Nantes. En effet, les Neptunes ont signé une troisième victoire consécutive en Ligue Butagaz Energie à l’occasion de la réception de Saint-Amand-les-Eaux. Les coéquipières de Nathalie Hagman (9 buts sur 14 tirs) ont démarré fort avec un 5-0 qui a donné le ton. Progressivement, les Nantaises ont corsé l’addition pour compter jusqu’à huit longueurs d’avance. Sous l’impulsion de Louison Boisorieux (8 buts sur 12 tirs), Saint-Amand-les-Eaux a terminé le premier acte sur trois buts coup sur coup pour revenir à cinq longueurs à la pause. Mais, dès la reprise, Nantes a cadenassé le match et vu l’écart continuer à enfler mais dans des proportions moindres. En effet, la différence entre les deux formations a très longtemps oscillé entre sept et neuf buts. Au final, Nantes s’impose de huit buts (37-29) et remonte au cinquième rang quand Saint-Amand-les-Eaux enchaîne une deuxième défaite de suite.

Besançon renoue avec la victoire

Besançon, de son côté, a mis fin à sa série de deux matchs sans victoire lors de la réception de Mérignac. Pourtant, ce sont les Girondines qui ont pris un excellent départ. Grâce notamment à Sofia Deen (7 buts sur 11 tirs), c’est un 6-0 qui a ouvert la rencontre pour Mérignac. Les Bisontines ont longtemps couru derrière au score mais un 4-0 entamé peu après la fin des dix dernières minutes leur a permis de relever la tête. Les coéquipières de Clarisse Mairot (7 buts sur 10 tirs) ont fini très fort le premier acte avec un 5-0 pour passer devant de deux longueurs pour la première fois. Infligeant ensuite un 7-2 dans les huit premières minutes de la deuxième période, l’ESBF a pris de manière définitive les commandes de la rencontre. Dépassé, Mérignac s’incline de six longueurs (31-25), sa quatrième défaite en quatre journées. Besançon, avec cette deuxième victoire, reprend place dans la partie haute du classement.



HANDBALL - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE / 4EME JOURNEE

Mercredi 21 septembre 2022

Nice - Brest : 29-32

Celles-sur-Belle - Metz : 26-37



Vendredi 23 septembre 2022

Chambray - Bourg-de-Péage : 32-26

Toulon - Dijon : 28-38



Samedi 24 septembre 2022

Besançon - Mérignac : 31-25

Nantes - Saint-Amand-les-Eaux : 37-29



Reporté à une date ultérieure

Plan-de-Cuques - Paris 92