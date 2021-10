Ligue Butagaz Energie (J4) : Invincibilité préservée pour Paris 92 et Bourg-de-Péage

Metz doit partager la première place. Après leur succès ce vendredi à Nice en ouverture de la 4eme journée de Ligue Butagaz Energie, les joueuses de Manu Mayonnade ont vu Paris 92 et Bourg-de-Péage conserver également leur invincibilité dans ce début de saison. Après une entame de match compliquée, les Parisiennes ont su inverser la tendance sur le parquet de Besançon afin d’atteindre la mi-temps avec une avance de cinq longueurs. Mais les coéquipières de Gnonsiane Niombla (6 buts sur 8 tirs) ont vu leur avance s’effriter et l’ESBF a fini par égaliser à dix minutes du terme de la rencontre. Les joueuses de Yacine Messaoudi ont alors haussé le ton pour s’imposer d’un seul but (25-26). Bourg-de-Péage n’est pas en reste et pourra remercier sa gardienne Camille Depuiset (17 arrêts à 43% d’efficacité) pour cette victoire sur le parquet de Nantes. Les Drômoises, grâce notamment à Sofia Deen (5 buts sur 7 tirs), ont atteint la mi-temps avec cinq longueurs d’avance. Les Nantaises ont réduit l’écart pour revenir à une longueur grâce à Déborah Kpodar (7 buts sur 11 tirs) à une minute de la fin mais Bourg-de-Péage a tenu pour s’imposer de trois buts (24-27).

Brest s’accroche, soir de première pour Mérignac, Chambray et Plan-de-Cuques

La défaite de Nantes fait les affaires de Brest. Les joueuses de Pablo Morel, battues lors de la 1ere journée, ont trouvé leur vitesse de croisière et ont profité de la réception de la lanterne rouge Fleury pour signer un troisième succès de suite. Les coéquipières d’Alicia Toublanc (7 buts sur 13 tirs) ont immédiatement fait la course en tête pour prendre six longueurs d’avance à la mi-temps. Les Brestoises n’ont pas relâché leurs efforts au retour sur leur parquet, atteignant la barre des dix buts d’avance avec huit minutes encore à jouer. C’est finalement avec une marge de six longueurs que le BBH s’impose (33-27) pour prendre seul la quatrième place à deux points du trio de tête. Derrière les Bretonnes, Nantes et Besançon n’ont pas été les seuls à perdre du terrain. En effet, Toulon a chuté sur le parquet de Mérignac (30-25), qui signe sa première victoire de la saison et remonte au huitième rang. Chambray a également débloqué son compteur de succès à l’occasion de son déplacement à Dijon (26-29), battu pour la deuxième fois de suite. Plan-de-Cuques a fait de même et infligé un troisième revers de suite à Celles-sur-Belle (32-25)



HANDBALL - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE / 4EME JOURNEE

Vendredi 1er octobre 2021

Nice - Metz : 28-34



Samedi 2 octobre 2021

Besançon - Paris 92 : 25-26

Nantes - Bourg-de-Péage : 24-27

Dijon - Chambray : 26-29

Mérignac - Toulon : 30-25

Brest - Fleury : 33-27

Plan-de-Cuques - Celles-sur-Belle : 32-25