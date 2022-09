Ligue Butagaz Energie (J3) : Paris 92 cale déjà

Première victoire pour Dijon

HANDBALL - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE / 3EME JOURNEE

Mercredi 14 septembre 2022

Vendredi 16 septembre 2022

Samedi 17 septembre 2022



En attendant le déplacement de Celles-sur-Belle à Mérignac samedi, seulement deux équipes ont gagné leurs deux premiers matchs de la saison de Ligue Butagaz Energie, et ce sont Metz et Brest, qui se battent pour le titre depuis des années. Derrière, Paris 92 espérait suivre le rythme des deux cadors, mais les Parisiennes ont été tenues en échec par Besançon ce vendredi : 23-23. Elles menaient pourtant 11-8 à la mi-temps, mais les Bisontines sont bien revenues en deuxième période.A noter les 16 arrêts de la gardienne bisontine Tonje Lerstad. Nantes, de son côté, se retrouve au pied du podium, après son succès 24-26 à Toulon. Alors que les Varoises ont mené pendant une grande partie de la première mi-temps, les Neptunes sont passées devant juste avant la pause. Puis Toulon a mené 19-17 au cœur de la deuxième période, avant que Nantes ne gagne ce match en finissant par un 5-3. Nathalie Hagman termine avec 8 buts pour les Nantaises et Armina Isic 6 pour les Toulonnaises (15 arrêts pour Ophélie Tonds).Toujours pas de victoire pour Nice, battu 34-32 à Plan-de-Cuques, qui signe son deuxième succès. Le score était de 16-16 à la mi-temps, mais les Provençales ont fait la différence sur la fin. Dans le bas du tableau, Dijon a décroché sa première victoire de la saison en battant assez facilement Bourg-de-Péage sur le score de 37-26, après une deuxième mi-temps de feu, remporté 24-12. Stine Norklit a régalé, avec 9 buts au compteur (6 buts pour Lucie Modenel côté drômois).Saint-Amand-les-Eaux -: 30-34- Chambray : 31-21- Nice : 34-32Paris 92 - Besançon : 23-23Toulon -: 24-26- Bourg-de-Péage : 37-26Mérignac - Celles-sur-Belle