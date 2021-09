Ligue Butagaz Energie (J3) : Courte victoire pour Besançon, plus large pour Toulon

Le revers attendu face à Metz est bien derrière les Bisontines. A la suite de son succès sur Plan-de-Cuques, Besançon a enchaîné à l’occasion de son déplacement à Chambray, toujours en quête d’une première victoire. Mais si Camille Aoustin (4 buts sur 5 tirs) et Aleksandra Rosiak (4 buts sur 7 tirs) ont bien lancé l’ESBF, la réponse des joueuses de Touraine a été immédiate avec un 6-0 et Jovana Stoiljkovic (6 buts sur 10 tirs) à la manœuvre. Une série qui a permis à Chambray de passer devant et de conserver l’avantage jusqu’à la mi-temps, atteinte avec trois longueurs d’avance. Toutefois, Chambray n’a pas entamé le deuxième acte avec le même allant, ne marquant qu’un seul but lors des huit premières minutes. Ce qui a permis à Besançon de revenir à hauteur mais ce n’est que dans les dix dernières minutes que les Bisontines sont repassées devant avec Clarisse Mairot (7 buts sur 9 tirs) qui arrache la victoire sur jet de sept mètres à 19 secondes du terme de la rencontre. L’ESBF signe ainsi un deuxième succès (25-26) quand Chambray prolonge sa série négative.

Toulon étrille Fleury

Une première victoire, c’est également ce que recherche Fleury. Mais les joueuses du Loiret vont devoir prolonger leur quête car, sur le parquet de Toulon, elles ont bu le bouillon. Si les Varoises ont très vite fait la course en tête, elles ont dû attendre le quart d’heure de jeu pour se détacher nettement. Emmené par Marine Dupuis (12 buts sur 12 tirs), le club toulonnais a vu l’écart se stabiliser autour des quatre buts, la différence entre les deux équipes au moment de revenir aux vestiaires. Pour Fleury, malgré Doungou Camara (5 buts sur 6 tirs), le début de deuxième période a été compliqué avec cinq minutes de silence offensif qui a permis à Toulon de prendre sept longueurs d’avance. L’écart a alors flirté avec la barre des dix buts mais sans jamais la dépasser. Au final, Toulon s’impose de sept longueurs (26-19) et se reprend après son revers face à Dijon. Pour Fleury, le chemin de croix se poursuit avec un troisième revers en autant de rencontre qui maintient le club en bas de classement, avec les autres mauvais élèves que sont Chambray et Plan-de-Cuques.



HANDBALL - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE / 3EME JOURNEE

Mercredi 22 septembre 2021

Celles-sur-Belle - Brest : 25-38



Jeudi 23 septembre 2021

Metz - Plan-de-Cuques : 37-22



Vendredi 24 septembre 2021

Chambray - Besançon : 25-26

Toulon - Fleury : 26-19



Samedi 25 septembre 2021

19h00 : Paris 92 - Nantes

20h00 : Mérignac - Nice

20h00 : Bourg-de-Péage - Dijon