Ligue Butagaz Energie (J3) : Brest déroule chez le promu

Aucun problème pour Brest ! Dans le match des extrêmes de la 3eme journée de Ligue Butagaz Energie, le champion de France est allé s'imposer sur le terrain du promu Celles-sur-Belle, sur le score de 38-25. Les joueuses des Deux-Sèvres ont tenu jusqu’à 3-3 à la 6eme minute, avant de commencer à craquer. Elles ont en effet encaissé un 6-0 en huit minutes (3-9, 14eme) et ne sont jamais parvenues à revenir à moins de quatre buts d’écart. Et à la mi-temps, le score était de 18-10 en faveur des Bretonnes. En deuxième période, l’écart n’a cessé de grimper, jusqu’à +14 (21-35, 55eme). Au final, c’est une victoire de treize buts pour le BBH, qui prend provisoirement la tête du classement avant les autres rencontres de cette 3eme journée, et notamment le choc de samedi entre Nantes et Paris 92, deux des quatre équipes ayant remporté leurs deux premiers matchs de la saison. Constance Mauny termine avec 6 buts en 8 tirs pour Brest alors que Vanessa Boutrouille en a marqué 5 sur 7 pour Celles-sur-Belle. Mais les 17 arrêts des gardiennes brestoises (10 pour Quiniou, 7 pour Toft) ont fait la différence face aux 6 arrêts deux-sévriens de Portes et Hicquebrant. Avec deux défaites en trois matchs, le promu est septième du classement.



LIGUE BUTAGAZ ENERGIE / 3EME JOURNEE

Mercredi 22 septembre 2021

Jeudi 23 septembre 2021

Vendredi 24 septembre 2021

Samedi 25 septembre 2021

Celles-sur-Belle -: 25-38Metz - Plan-de-CuquesChambray - BesançonToulon - Fleury-les-AubraisParis - NantesMérignac - NiceBourg-de-Péage - Dijon