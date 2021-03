Ligue Butagaz Energie (J3) : Besançon s'empare de la deuxième place, Chambray sur sa lancée

Besançon ne s’arrête plus ! Pour sa troisième sortie dans le cadre des play-offs de Ligue Butagaz Energie, l’ESBF a signé une troisième victoire à l’occasion de la réception de Nantes. Une rencontre que les joueuses de Raphaëlle Tervel ont bien démarré, menant au score sans quasiment discontinuer durant le premier acte mais, après avoir compté trois buts d’avance à moins de neuf minutes de la pause, les coéquipières d’Aissatou Kouyaté (8 buts sur 14 tirs) ont vu les Nantaises faire leur retard pour revenir à une longueur à la mi-temps. Mais, après avoir pris un éclat en début de deuxième période, les coéquipières de Déborah Kpodar (5 buts sur 14 tirs) ont fait leur retard en cinq minutes pour ensuite prendre deux longueurs d’avance avec un quart d’heure encore à jouer. Mais, grâce notamment aux 14 arrêts de Sakura Hauge, Besançon a tenu la barre pour reprendre le contrôle du match et aller chercher une victoire de trois buts (24-21). Un succès qui permet aux Bisontines de prendre la deuxième place du classement à Metz, qui compte toutefois trois matchs en moins.

Deux de suite pour Chambray

Chambray, pour sa part, retrouve des couleurs. Après avoir entamé la deuxième partie de la saison par une défaite face à Bourg-de-Péage, les joueuses de Jérôme Delarue ont trouvé leur rythme et, après leur succès à Nantes, c’est Nice qui a cédé. Pourtant, ce sont les Niçoises qui ont pris le meilleur départ avec les coéquipières de Barbara Moretto (7 buts sur 15 tirs) qui ont pris deux buts d’avance après cinq minutes de jeu. Mais, profitant des maladresses niçoises et des interventions d’Andrea Novellan (11 arrêts), Chambray a repris les commandes mais sans creuser l’écart, ne comptant qu’un but d’avance à la pause. Le début du deuxième acte a vu les Niçoises s’accrocher pour rester à hauteur mais sans jamais parvenir à passer devant. A l’usure, les joueuses de Touraine ont su construire une avance de trois longueurs pour, au final, s’imposer de deux buts (27-25) et se rapprocher du podium quand Nice reste avant-dernier avec une deuxième défaite consécutive.



HANDBALL - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE (PLAY-OFFS) / 3EME JOURNEE

Dimanche 14 mars 2021

Chambray - Nice: 27-25

Besançon - Nantes : 24-21



Mercredi 24 mars 2021

20h00 : Bourg-de-Péage - Metz

20h00 : Brest - Paris 92



Classement des play-offs

1- Brest 41 points

2- Besançon 38

3- Metz 37

4- Chambray 35

5- Paris 92 34

6- Nantes 33

7- Nice 31

8- Bourg-de-Péage 30



Chacune des huit équipes affrontera l’autre lors du match retour par rapport à la première phase du championnat avec l’ensemble des points inscrits depuis le début de la saison conservés. Les deux premiers à l’issue des sept journées s’affronteront lors d’une rencontre aller-retour pour le titre de champion de France. Il en sera de même pour les 3eme et 4eme place, 5eme et 6eme place ainsi que pour les 7eme et 8eme place