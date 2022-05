Ligue Butagaz Energie (J26) : Metz s'offre une dernière victoire, pas Brest

𝟭𝟴 𝗔𝗡𝗦 𝗣𝗟𝗨𝗦 𝗧𝗔𝗥𝗗... ELLES SONT DE NOUVEAU INVAINCUES EN @LBE_Officiel 💛💙

Nantes, Dijon et Fleury terminent bien

HANDBALL - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE / 26EME MINUTE

Samedi 21 mai 2022

FINALE

Match aller - Jeudi 26 mai (horaire à définir)

Match retour - Dimanche 29 mai (horaire à définir)

La saison régulière de Ligue Butagaz Energie a rendu son verdict. A l’occasion de la 26eme et dernière journée, Metz a conclu son sans-faute par un succès sur le parquet de Paris 92. Les coéquipières d’Orlane Kanor (3 buts sur 4 tirs) ont fait la différence dans les dix dernières minutes de la première période, conclue avec une marge de quatre longueurs pour les Dragonnes. Les Franciliennes, malgré Déborah Lassource (5 buts sur 6 tirs), n’ont jamais été en mesure de revenir dans cette rencontre. Metz s’impose (20-25) et termine la saison avec 78 points sur 78 possibles. La marge avec Brest, son dauphin et futur adversaire en finale, est de dix points. En effet, dans le même temps, le BBH a concédé une cinquième défaite lors de son déplacement à Besançon. Si les Bretonnes ont bien démarré, les coéquipières d’Helene Fauske (7 buts sur 20 tirs) ont baissé de pied avant de virer en tête d’un but à la pause. Le deuxième acte a vu Florence Bonnet (10 arrêts à 53% d’efficacité) rendre la vie difficile à l’attaque brestoise. Aleksandra Rosiak (7 buts sur 11 tirs) et ses coéquipières ont profité de l’aubaine pour prendre la main et aller chercher une nette victoire (30-24) mais l’ESBF échoue à deux points de Paris 92 et de la troisième place.Derrière ce quatuor, Nantes a mis un terme à sa saison sur une victoire face à Toulon (35-29) grâce notamment à l’inévitable Nathalie Hagman (9 buts sur 11 tirs) et prend la cinquième place du classement devant Chambray. Les joueuses de Touraine, quant à elles, se sont appuyées sur Jovana Stoiljkovic (8 buts sur 10 tirs) pour l’emporter à Bourg-de-Péage (28-34) et conclure la saison à la sixième place avec deux longueurs d’avance sur Nice. Les Azuréennes, pour leur part, ont concédé le match nul à la dernière seconde face à Plan-de-Cuques (26-26), qui a égalisé in extremis grâce à Justine Martel (4 buts sur 5 tirs). Dijon, après deux défaites face à Metz puis Chambray, a terminé sur une bonne note avec un succès sur Mérignac (28-23) dans lequel Rosario Urban (5 buts sur 9 tirs) a joué un rôle important. Dernier du championnat et condamné de longue date à la relégation, Fleury a remporté le duel du bas de tableau face à Celles-sur-Belle (31-30) et signe une deuxième victoire consécutive pour la première fois de la saison pour échouer à deux points du maintien. Une saison qui va s’achever pour la dernière fois sur une finale tant attendue entre Metz et Brest.- Brest : 30-24Bourg-de-Péage -: 28-34- Mérignac : 28-23- Celles-sur-Belle : 31-30- Toulon : 35-29Nice - Plan-de-Cuques : 26-26Paris 92 -: 20-25Brest - MetzMetz - Brest