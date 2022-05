Ligue Butagaz Energie (J24) : Bourg-de-Péage surprend Besançon, Toulon domine Fleury

Besançon a commis un faux-pas. Engagé dans une lutte avec Paris 92 pour la troisième place du classement de la Ligue Butagaz Energie, l’ESBF a vu sa série de huit victoires de suite prendre fin à domicile face à Bourg-de-Péage. Les coéquipières de Manon Houette (4 buts sur 4 tirs) ont très vite pris l’avantage au score mais l’écart n’a jamais pris une grande ampleur, se limitant à un maximum de trois longueurs. Au retour sur le parquet, les Bisontines ont fait leur retour petit-à-petit grâce notamment à Clarisse Mairot (4 buts sur 7 tirs), égalisant à un peu plus d’un quart d’heure du terme de la rencontre. Les deux équipes ne se sont alors pas quittées mais c’est bien Bourg-de-Péage qui a eu le dernier mot pour une longueur (23-24). Avec cette défaite, Besançon pourrait voir Paris 92 s’envole au classement.

Fleury chute à nouveau

Dans l’autre match de cette soirée, Fleury n’est pas passé loin de renouer avec la victoire. Grâce notamment à Julie Le Blévec (4 buts sur 8 tirs), les joueuses du Loiret ont pris l’avantage dès les premières minutes avant d’atteindre la mi-temps avec une marge de deux longueurs. Fleury a bien démarré le deuxième acte et pris cinq buts d’avance à 21 minutes de la sirène. Toutefois, sous l’impulsion de Maria Bergere Wiezba (4 buts sur 7 tirs), Toulon a progressivement fait son retour au score. Le match s’est joué en toute fin de match avec les Varoises qui arrachent la victoire (22-23). Un deuxième succès de suite qui permet à Toulon de rester devant Bourg-de-Péage au classement. Fleury, battu pour la 13eme fois de suite, est plus que jamais dernier.



HANDBALL - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE / 24EME JOURNEE

Vendredi 6 mai 2022

Dijon - Metz : 22-25

Mérignac - Celles-sur-Belle : 24-24



Samedi 7 mai 2022

Fleury - Toulon : 22-23

Besançon - Bourg-de-Péage : 23-24



Dimanche 8 mai 2022

17h00 : Paris 92 - Plan-de-Cuques

17h30 : Nantes - Chambray



Samedi 14 mai 2022

20h30 : Nice - Brest