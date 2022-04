Ligue Butagaz Energie (J23) : Nantes et Dijon se relancent

Après la défaite de Chambray ce vendredi face à Paris 92, Nantes avait l’occasion de consolider sa cinquième place. En déplacement à Fleury, lanterne rouge de Ligue Butagaz Energie, les joueuses de Mathieu Lanfranchi ont atteint leur objectif. Pourtant, ce sont les coéquipières de Karichma Ekoh (7 buts sur 9 tirs) qui ont mieux entamé la rencontre, faisant la course en tête pendant le premier quart d’heure. Les Neptunes ont alors répondu pour prendre la tête et mener de deux longueurs à la pause. Après avoir accéléré à l’entame du deuxième acte, les coéquipières de Naemi Ardouin (6 buts sur 9 tirs) ont connu un trou d’air et laissé Fleury revenir à un but avec 20 minutes encore à jouer. La fin de match a permis aux Nantaises de prendre à nouveau le large pour s’imposer de cinq buts (26-31). Une victoire qui permet aux Neptunes de prendre cinq points d’avance sur Chambray et de rester au contact de Besançon. Fleury, battu pour la 22eme fois, reste bon dernier.

Dijon relève la tête

Après deux défaites de suite, Dijon a renoué avec la victoire à l’occasion de son déplacement à Plan-de-Cuques. Les joueuses des Bouches-du-Rhône, en pleine course au maintien, ont démarré fort mais les coéquipières de Samantha Priou (6 buts sur 8 tirs) ont progressivement cédé du terrain avant de conclure le premier acte avec une longueur d’avance. Les Dijonnaises, au retour sur le parquet, ont haussé le ton et les coéquipières de Céline Sivertsen (4 buts sur 6 tirs) ont pris le contrôle des opérations. Toutefois, l’écart entre ls deux formations ne s’est jamais creusé. Ce n’est qu’avec un but d’avance que Dijon s’impose (23-24) et revient à trois points de Nice. Plan-de-Cuques, après sa victoire face à Celles-sur-Belle, ne profite pas du nouveau revers de l’avant-dernier pour creuser l’écart.



HANDBALL - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE / 23EME JOURNEE

Mercredi 30 mars 2022

Bourg-de-Péage - Nice : 28-25



Vendredi 29 avril 2022

Celles-sur-Belle - Besançon : 23-28

Chambray - Paris 92 : 25-27

Toulon - Mérignac : 24-23



Samedi 30 avril 2022

Fleury - Nantes : 26-31

Plan-de-Cuques - Dijon : 23-24



Mercredi 11 mai 2022

20h30 : Brest - Metz