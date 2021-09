Ligue Butagaz Energie (J2) : Première victoire pour Brest, deuxième pour Metz et Paris 92

Metz ne perd pas le rythme. Malgré le report de leur match de Ligue des Champions, les joueuses de Manu Mayonnade ont signé un deuxième succès en deux matchs à l’occasion de leur déplacement sur le parquet de Chambray. Emmenées par Alexandra Lacrabère (6 but sur 11 tirs), les joueuses de Touraine ont fait une entame de match solide, tenant tête aux vice-championnes de France pendant tout le premier quart d’heure. Mais la fin de la première période a été plus compliquée pour les joueuses de Jérôme Delarue. Grâce notamment à Camila Micijevic (5 buts sur 7 tirs), les Messines ont creusé un écart allant jusqu’à cinq buts mais réduit à trois unités à la pause. Démarrant le deuxième acte tambour battant, Chambray est très vite revenu à un but mais sans jamais parvenir à faire mieux. Les coéquipières d’Astride N’Gouan (5 buts sur 5 tirs) et Méline Nocandy (5 buts sur 7 tirs) ont alors déployé leur jeu pour s’envoler de manière irrémédiable au tableau d’affichage. Metz s’impose au final de sept longueurs (23-30) et poursuit son bon début de saison.

Paris 92 déjà dans le rythme

Mais Metz n’est pas la seule équipe à deux victoires en deux matchs ce mercredi. Sur le terrain de Fleury, Paris 92 a confirmé son succès initial face à Chambray. Fleury a tenu la comparaison pendant les dix premières minutes mais les coéquipières de Julie Le Blévec (9 buts sur 10 tirs) ont baissé de pied et permis aux Franciliennes de prendre l’ascendant pour compter quatre buts d’avance à quatre minutes de la pause par l’intermédiaire de Lara Gonzalez (5 buts sur 8 tirs). Fleury a su revenir à deux longueurs au retour aux vestiaires mais Paris 92 a serré le jeu en début de deuxième mi-temps. Catherine Gabriel (6 arrêts à 35% d’efficacité) a tenu la barre et permis à ses coéquipières d’enquiller les buts pour prendre sept buts d’avance à un peu plus de six minutes du terme de la rencontre. Une fin de match qui a vu les deux attaques être en échec avec la seule Charité Mumbongo (2 buts sur 3 tirs) qui a réduit l’écart pour Fleury. Paris 92 s’impose au final de cinq longueurs (21-26) et reste invaincu.

Brest se rassure aux dépens de Mérignac

Battu par Bourg-de-Péage lors de la 1ere journée puis par Rostov-Don en Ligue des Champions, Brest a retrouvé des couleurs. A l’occasion de la réception de Mérignac, les joueuses de Pablo Morel ont signé leur premier succès en compétition officielle cette saison. Une rencontre que les coéquipières de Pauletta Foppa (6 buts sur 6 tirs) ont entamé de manière très sérieuse. Les dix premières minutes ont vu les joueuses du MHB ne marquer qu’à deux reprises par Laurie Puleri (1 but sur 6 tirs) et Audrey Deroin (7 buts sur 10 tirs). Alignée d’entrée, Sandra Toft (14 arrêts à 47% d’efficacité) a fait beaucoup de mal à Mérignac et permis à Brest de prendre sept longueurs d’avance à la pause. Monika Kobylinska (7 buts sur 11 tirs) et Kalidiatou Niakaté (6 buts sur 6 tirs) n’ont pas permis à Mérignac de respirer et d’espérer revenir dans ce match. L’écart a atteint dix longueurs à un peu moins de cinq minutes de la pause et c’est avec neuf buts d’avance que Brest débloque son compteur (33-24).



HANDBALL - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE / 2EME JOURNEE

Mercredi 15 septembre 2021

Chambray - Metz : 23-30

Fleury - Paris 92 : 21-26

Brest - Mérignac : 33-24



Samedi 18 septembre 2021

20h00 : Dijon - Toulon

20h00 : Besançon - Plan de Cuques

20h00 : Nantes - Celles-sur-Belle

20h30 : Nice - Bourg-de-Péage