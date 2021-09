Ligue Butagaz Energie (J2) : Invincibilité conservée pour Nantes et Bourg-de-Péage, Dijon et Besançon renouent avec la victoire

Metz et Paris 92 ne sont plus seuls en tête de la Ligue Butagaz Energie. Le club des équipes à deux victoires en deux journées s’est élargi avec Nantes et Bourg-de-Péage. Opposées à Celles-sur-Belle, les Neptunes ont réalisé une prestation offensive et défensive de premier ordre. Pendant six minutes, Floriane André (10 arrêts) n’a pas encaissé le moindre but quand Nathalie Hagman (12 buts sur 14 tirs) et Carin Stromberg (5 buts sur 6 tirs) ont fait vivre un enfer à la défense celloise. En 30 minutes, les Nantaises ont inscrit la bagatelle de 26 buts pour compter quinze longueurs d’avance à la mi-temps. En deuxième période, Dijana Stevin (6 buts sur 9 tirs) et Goundouba Guirassy (6 buts sur 8 tirs) ont tenté de limiter les dégâts pour une défaite de douze longueurs (41-29).

Bourg-de-Péage aussi reçu deux sur deux

En déplacement à Nice, Bourg-de-Péage a confirmé son succès initial face à Brest, champion de France en titre. Les joueuses de Camille Comte ont toutefois été en difficulté lors d’une entame de match largement en faveur des Niçoises. Sous l’impulsion d’Aimée von Pereira (7 buts sur 11 tirs), les Azuréennes ont pris cinq longueurs d’avance à dix minutes de la pause. C’est alors que les coéquipières de Manon Houette (6 buts sur 6 tirs) ont commencé à réagir pour revenir à deux longueurs au moment de retrouver les vestiaires. L’égalisation n’aura mis que deux minutes à venir grâce à Sofia Deen (5 buts sur 5 tirs) et Dijana Ujkic (4 buts sur 8 tirs). Les Niçoises se sont accrochées mais ont fini par céder, avec six minutes sans le moindre but inscrit. Bourg-de-Péage n’a pas laissé passer l’occasion de se détacher pour une victoire de deux longueurs (26-28).

Dijon et Besançon décollent

Après avoir ramené le match nul de Mérignac, Dijon a profité de la réception de Toulon pour signer son premier succès de la saison. Si les Varoises, emmenées par Maria Berger Wierzba (6 buts sur 8 tirs), ont un temps fait la course en tête, ce sont bien les joueuses de la JDA qui ont atteint la mi-temps avec l’avantage au score d’une longueur. Les coéquipières de Carmen Campos (4 buts sur 7 tirs) ont toutefois dû attendre la toute fin de match pour distancer leur adversaire et s’imposer de deux buts (27-25). Besançon, pour sa part, a infligé à Plan-de-Cuques un deuxième revers en deux journées. Grâce ntamment à Natalia Nosek (6 buts sur 7 tirs), les protégées de Sébastien MIzoule ont dominé le premier acte, conclu avec trois buts d’avance. Malgré Dora Krsnik (8 buts sur 10 tirs), les joueuses des Bouches-du-Rhône n’ont jamais pu revenir pour un revers de neuf longueurs (29-20).



HANDBALL - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE / 2EME JOURNEE

Mercredi 15 septembre 2021

Chambray - Metz : 23-30

Fleury - Paris 92 : 21-26

Brest - Mérignac : 33-24



Samedi 18 septembre 2021

Dijon - Toulon : 27-25

Besançon - Plan de Cuques : 29-20

Nantes - Celles-sur-Belle : 41-29

Nice - Bourg-de-Péage : 26-28