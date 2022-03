Ligue Butagaz Energie (J19) : Brest se balade à Dijon

Seizième victoire en 19 matchs pour Brest ! Les Bretonnes n'évoluent certes pas au même rythme que leurs rivales de Metz, qui n'ont perdu aucun de leurs 18 matchs de Ligue Butagaz Energie, mais elles sont tout de même supérieures aux douze autres équipes du championnat. Ce vendredi, en ouverture de la 19eme journée, le BBH l'a prouvé une fois de plus en allant l'emporter 20-30 sur le terrain de Dijon, huitième. Les Bourguignonnes ont ouvert le score par Carmen Campos après une minute de jeu, mais c'est la seule fois où elles ont mené au score lors de cette rencontre. Brest a en effet enchaîné avec un 4-0 pour mener 4-1, puis un autre 4-0 pour mener 10-4, et c'est finalement sur le score de 16-9 en faveur du BBH que les joueurs sont rentrées aux vestiaires. En deuxième mi-temps, les Bretonnes ont encore creusé l'écart pour le porter à +13 (15-28, 25eme), avant de lâcher un peu de lest dans les cinq dernières minutes, en encaissant un 5-2.

Carlson et Toft portent Brest

Carmen Campos termine meilleure marqueuse de la JDA Dijon, avec 5 buts au compteur, pendant que sa coéquipière Petra Kudlackova n'a réussi que 6 arrêts en 29 tirs bretons. Du côté de Brest, Jenny Carlson a fait des ravages, avec 9 buts marqués en 11 tirs, et la gardienne Sandra Toft a brillé dans les cages, avec 15 arrêts sur 29 tirs bourguignons. Suite à ce match, Brest revient à trois points de Metz (qui ira à Mérignac dimanche) avant de recevoir Toulon (10eme) lors de la prochaine journée. De son côté, Dijon subit sa quatrième défaite de suite et reste à égalité de points avec Bourg-de-Péage et Nice, avant d'aller chez l'avant-dernier, Celles-sur-Belle.



LIGUE BUTAGAZ ENERGIE

19eme journée - Vendredi 18 mars 2022

Dijon - Brest : 20-30



Samedi 19 mars 2022

18h00 : Toulon - Besançon

20h00 : Bourg-de-Péage - Plan-de-Cuques

20h00 : Chambray - Celles-sur-Belle



Dimanche 20 mars 2022

15h15 : Mérignac - Metz

16h00 : Nantes - Paris

17h00 : Fleury - Nice