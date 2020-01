Ligue Butagaz Energie (J15) : Victoire difficile pour Brest, Bourg-de-Péage confirme

Brest n’est pas passé loin d’une deuxième déconvenue consécutive. Tenues en échec par Besançon lors de la 14eme journée de Ligue Butagaz Energie, les joueuses de Laurent Bezeau ont été mises en difficulté pendant 45 minutes par des joueuses de Chambray sans complexes. Emmenées par Anouk Niewenweg (9 buts sur 12 tirs), les Tourangelles ont compté quatre buts d’avance à la mi-temps sur le parquet du deuxième du classement. Mais la réaction des coéquipières d’Ana Gros (10 buts sur 14 tirs) a été vive en deuxième période. Petit à petit, l’écart s’est refermé pour voir les Brestoises revenir à hauteur à 17 minutes de la fin de la rencontre. Dès lors, la fin du match a été un chassé-croisé et c’est Ana Gros qui a fait la différence à deux minutes du buzzer, offrant la victoire aux Bretonnes (23-22) qui reprennent provisoirement la tête du championnat avant le match de Metz face à Fleury ce dimanche.

Deux de suite pour Bourg-de-Péage

L’autre match disputé ce samedi dans le cadre de la 15eme journée de Ligue Butagaz Energie a vu Bourg-de-Péage enchaîner un deuxième succès de suite. Après la lanterne rouge Mérignac, c’est Besançon qui a cédé sur le parquet des Drômoises. Ce sont pourtant les Bisontines qui ont fait la course en tête en première période, notamment grâce à Alizée Frecon (8 buts sur 9 tirs), pour retrouver les vestiaires avec une longueur d’avance. Mais les coéquipières de Johann Lombardo (6 buts sur 7 tirs) ont trouvé des solutions face à la défense du club doubien pour recoller à six minutes de la fin de la rencontre puis faire la différence à un petit peu plus d’une minute du terme du match par Madeleine Boudard (3 buts sur 5 tirs). Bourg-de-Péage s’impose par la plus petite des marges (25-24) et sort, tout du moins provisoirement, la tête hors de la zone de play-downs.