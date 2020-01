Ligue Butagaz Energie (J13) : Nouveau succès pour le leader Metz, Besançon continue de remonter

Metz ne relâche pas la pression. Battues par Brest puis accrochées par Bourg-de-Péage avant la trêve liée au championnat du monde, les joueuses de Manu Mayonnade sont reparties de l’avant. Après leur victoire d’un but face à Nantes, les Messines ont infligé une sixième défaite en douze matchs disputés cette saison à Dijon. Une victoire qui doit beaucoup au collectif du club mosellan avec les cinq buts de Méline Nocandy mais également les quatre réalisations de Louise Burgaard, Marion Maubon et Jurswailly Luciano. En face, les Dijonnaises ont pu compter sur Déborah Kpodar (10 buts sur 16 tirs) mais seules six joueuses ont su tromper Ivana Kapitanovic (9 arrêts sur 32 tirs subis). Une rencontre que les protégées de Manu Mayonnade ont démarré tambour battant pour mener de neuf longueurs à la mi-temps. Le tempo du match a baissé dans le deuxième acte, ce qui a permis aux Dijonnaises d’échouer à six longueurs d’un leader conforté (23-29) avant le match de Brest ce dimanche.

Besançon confirme sa forme du moment, Chambray recolle à Toulon-Saint-Cyr

Après quatre victoires de suite à cheval sur la trêve internationale, les joueuses de Besançon ne sont pas décidées à s’arrêter. Les protégées de Raphaëlle Tervel sont allées chercher un large succès sur le parquet de Nice. Emmenées par l’internationale française Chloé Bouquet (6 buts), les Bisontines ont rapidement pris le large dans cette rencontre avec quatre buts d’avance après dix minutes de jeu. Les Niçoises n’ont jamais pu totalement effacer ce début de match manqué, les coéquipières de Marie Prouvensier et Jannela Blombou (5 buts chacune) échouant au mieux à deux buts en milieu de deuxième période. Les joueuses de Besançon s’imposent de six buts (21-27) et reviennent provisoirement à deux points du podium. En bas de tableau, le duel entre Chambray et Toulon-Saint-Cyr a tourné en faveur des joueuses de Touraine (23-20) notamment grâce à Djeneba Touré (5 buts) mais aussi aux 10 arrêts de Linda Pradel. Une victoire qui permet à Chambray de revenir à un point des Varoises, battues pour la quatrième fois de suite, au classement.