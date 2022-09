Ligue Butagaz Energie (J1) : Paris 92 démarre en trombe

Blonbou et Mazens portent Paris 92

LIGUE BUTAGAZ ENERGIE / 1ERE JOURNEE

Vendredi 2 septembre 2022

Samedi 3 septembre 2022

Dimanche 4 septembre 2022

Paris 92 deuxième de la Ligue Butagaz Energie à l'issue de la 1ere journée ! Cette saison, contrairement aux précédentes, l'équipe qui sera en tête au terme des 26 journées sera déclarée championne de France de handball, et pas question de perdre des points en route, donc. Alors que le tenant du titre, Metz, l'a emporté de douze buts samedi, les Parisiennes ont gagné de neuf buts ce dimanche contre Mérignac (34-25), et les voici donc dauphines des Mosellanes.Les Girondines ont fini par se réveiller pour revenir à 10-5, puis à 15-12, mais il était déjà temps de rentrer aux vestiaires.En deuxième période, Paris 92 a mené pendant de nombreuses minutes de quatre ou cinq buts (20-15 à la 37eme ; 25-21 à la 43eme, 29-24 à la 52eme) avant de finir fort, avec un 5-0 infligé dans les huit dernières minutes. Les buteuses parisiennes s'en sont donné à coeur-joie lors de ce match : 7 buts pour Jannela Blonbou et Alice Mazens, 5 pour Méline Nocandy., et Mérignac se retrouve avant-dernier du classement. Lors de la prochaine journée, mercredi, Paris 92 ira à Nice et Mérignac recevra Brest.Toulon -: 18-26- Nice : 30-24- Dijon : 32-30- Nantes : 23-22Bourg-de-Péage -: 22-34Saint-Amand -: 28-35- Mérignac : 34-25