Ligue Butagaz Energie (Finale aller) : L'espoir reste présent pour Brest, Metz reste méfiant avant le match retour

Metz a frappé un grand coup ce mercredi. Incapable de battre Brest cette saison, le club mosellan a fait un pas vers le titre de champion de France avec une victoire nette sur son parquet des Arènes à l’occasion du match aller de la finale de la Ligue Butagaz Energie. Pour son dernier match à domicile sous les couleurs de Metz, Manon Houette n’a pas cachée être « très heureuse » et « très fière » de la performance et de la manière avec laquelle son équipe a abordé cette rencontre. « Je vois comme on s’entraine, comment on joue et de quoi on est capables face aux équipes du championnat, a confié la future joueuse de Bourg-de-Péage dans un communiqué de la LFH. Et on n’avait pas montré encore ces choses-là face à Brest, du moins, pendant 60 minutes. » Mais, malgré l’euphorie de la victoire, Manon Houette est consciente que rien n’est encore fait dans cette finale. « On sait que c’est loin d’être gagné car Brest est capable de gagner de dix ou quinze buts », ajoute l’ailière gauche des Dragonnes.

Mayonnade : « Un matelas qui ne représente pas encore grand-chose »

Son entraîneur Manu Mayonnade est allé dans le même sens. Assurant que son équipe « a fait le match qu’on voulait faire », le technicien champion du monde en 2019 à la tête des Pays-Bas a ajouté que Metz « a un matelas qui ne représente pas encore grand-chose », se remémorant la défaite de onze buts concédée en Bretagne en janvier dernier. « Brest le sait et on va partir tranquillement demain (jeudi) au travail comme on l’a toujours fait, confirme Manu Mayonnade. On va rester fidèles à ce que l’on sait faire et on est tranquilles ce (mercredi) soir. » Sur le contenu de cette finale aller, l’entraîneur messin a assuré que la « copie d’ensemble est plutôt intéressante », notamment sur le plan tactique mais également avec « beaucoup de réussite » par rapport aux précédentes rencontres disputées par ses joueuses. « L’objectif est de faire pareil dimanche prochain et on va rester concentrés et on doit se préparer pour tous les scénarios possibles, conclut Manu Mayonnade. Rien ne nous fait peur mais l’adversaire va aussi s’y préparer. On est maitres de notre scénario désormais. »

Bezeau : « Tout est possible »

Les Brestoises, sans doute vexées par ce résultat loin de leur attentes, comptent bien répondre sur leur parquet lors du match retour. Leur entraîneur Laurent Bezeau compte sur ses joueuses pour aller au-delà de ce déception et « se remettre vite au travail pour faire un gros match au retour pour rattraper ses sept buts ». Assurant que « tout est possible » et que son équipe est « capable de gagner de dix buts », le technicien breton assure que son équipe « va devoir se battre pour inverser la tendance ». Toutefois, ce dernier prévient qu’il faudra une prestation d’un tout autre ordre pour atteindre cet objectif : « Si on n’est pas capables de monter notre niveau de jeu et notre agressivité et si Metz joue comme ce (mercredi) soir, ça va être difficile mais on a déjà montré qu’on était capable ». Ana Gros, « fortement déçue » à l’issue de la rencontre après une rencontre durant laquelle son équipe « n’était pas là en défense » et ses coéquipières « pas assez agressives », assure que Brest « va se battre pour le retour », ajoutant également que « rien n’est impossible au handball ».