Ligue Butagaz Energie (Finale aller) : Brest s'impose face à Metz

Brest en ballotage très peu favorable



BREST REMPORTE LE 1ER ROUND ! 🏟️🔥 #finale @LBE_Officiel 2022

A domicile, le @BBH_Officiel inflige à Metz sa toute première défaite de la saison (26-24).



Finale retour chez @MetzHandball dimanche 29 mai. pic.twitter.com/oFAmAgNnaL



HANDBALL - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE / FINALE

Match aller - Jeudi 26 mai 2022

Finale retour - Dimanche 29 mai 2022

Brest s’accroche à son titre de champion de France. Dauphin de Metz à l’issue de la saison régulière, le club breton a fait fi de la lourde défaite concédée deux semaines auparavant pour prendre un avance infime à l’issue de la finale aller de la Ligue Butagaz Energie. Si Jenny Carlsson (5 buts sur 9 tirs) a ouvert le score pour le BBH, Metz a su s’appuyer sur la créativité de Méline Nocandy (2 buts sur 2 tirs) pour prendre le contrôle des opérations. Toutefois, les joueuses de Manu Mayonnade n’ont jamais su prendre plus de deux buts d’avance dans les dix premières minutes. A force d’insister face à la cage de Sandra Toft (4 arrêts à 21% d’efficacité), les Messines ont fini par trouver des espaces et Debbie Bont (3 buts sur 4 tirs) a offert aux Dragonnes une avance de trois longueurs à un peu plus de dix minutes de la pause. Mais, poussées par leur public, les Brestoises ont serré le jeu en défense et profité des ballons grattés pour conclure le premier acte sur un 3-0 conclu par Coralie Lassource (3 buts sur 5 tirs) et revenir à égalité avec Metz.Dès le retour sur le parquet de la Brest Arena, Orlane Kanor (3 buts sur 5 tirs) a relancé les Messines. Mais ces dernières ont alors vu Alicia Toublanc (6 buts sur 6 tirs) et Constance Mauny (3 buts su 4 tirs) mettre Ivana Kapitanovic en difficulté (9 arrêts à 30% d’efficacité) et mener un 5-2 permettant au BBH de s’isoler en tête au tableau d’affichage avec trois longueurs d’avance et un peu plus de quinze minutes encore à jouer. L’écart entre les deux formations a alors joué au yo-yo, oscillant entre un et trois buts. En toute fin de match, Sarah Bouktit (1 but sur 1 tir) puis Debbie Bont ont permis à Metz de revenir à deux longueurs. Sur la dernière action, Brest a eu une opportunité de prendre trois unités d’avance en vue du match retour sur un jet franc mais Tonje Loseth (4 buts su 8 tirs) a vu son tir être dévié par le mur installé devant Mélanie Halter (1 arrêt à 17% d’efficacité). Avec cette victoire (26-24), Brest pourra s’appuyer sur un petit matelas avant le match retour, programmé ce dimanche aux Arènes de Metz.- Metz (1) : 26-24Metz (1) - Brest (2)