Ligue Butagaz Energie : Bruna de Paula MVP de la saison

Trois Brestoises dans l'équipe-type

Pas de cérémonie cette année

Arrêtée définitivement à trois journées de la fin de saison régulière en raison de la pandémie de coronavirus, sans titre de champion ni relégation, la Ligue Butagaz Energie a décerné ses trophées ce mardi. Et c’est la Brésilienne Bruna de Paula qui est la grande gagnante !« Je suis franchement ravie et surprise d'être élue MVP de la saison d'autant que j'étais en concurrence face à des joueuses de qualité. Je suis arrivée dans le championnat de France il y a quatre ans à Fleury Loiret Handball ; j'ai travaillé, j'ai progressé et ce titre est un aboutissement de tout cela. C'est un honneur pour moi et je n'y serais jamais arrivée sans mes coéquipières et le soutien de mon club ! Un grand merci à toutes les personnes qui ont cru en moi. Et ça me donne encore plus envie de continuer à travailler ! Encore un grand merci à tous ! », a réagi Bruna de Paula.L’équipe-type de la saison est composée de : Chloé Bouquet (Besançon) à l’aile gauche, Pauline Coatanea (Brest) à l’aile droite, Bruna de Paula (Fleury Loiret) en tant qu’arrière gauche, Ana Gros (Brest) en tant qu’arrière droite, Grâce Zaadi-Deuna (Metz) en tant que demi-centre, Astride N’Gouan (Metz) au pivot et Sandra Toft (Brest) dans les buts. Pauletta Foppa (Brest) est quant à elle élue meilleure joueuse de moins de 23 ans, Astride N’Gouan meilleure défenseure et Laurent Bezeau (Brest) meilleur entraîneur. Du côté de la D2, Claire Vautier (St Amand les Eaux) est élue meilleure joueuse et Pablo Morel (Celles-sur-Belle) meilleur entraîneur.Rappelons que les nommés ont été choisis par un jury d’experts et de journalistes, et que les lauréats ont été élus par les internautes (vote comptant pour 30%), les entraîneurs et les capitaines de chaque club (70%). Cette année, il n’y aura pas de cérémonie de remise de prix en raison de la situation sanitaire, mais les gagnantes recevront des cadeaux des partenaires de la Ligue (une tablette Butagaz, un maillot cycliste FDJ, une planche de timbres personnalisés La Poste, un cahier en cuir de l’Agence Nationale du Sport, un ballon Select, un abonnement d’un an au magazine Les Sportives…)