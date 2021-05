Ligue Butagaz Energie : Brest champion de France !

Le BBH survolté en seconde mi-temps !



HANDBALL - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE / FINALE

Match aller - Mercredi 19 mai 2021

Match retour - Dimanche 23 mai 2021

aux dépens de Nantes. Un doublé exceptionnel qui semblait pourtant inimaginable le 19 mai dernier au soir de la large victoire des Messines aux Arènes (31-24) lors de la finale aller. Face à ces Dragonnes qui n'avaient laissé que des miettes à leurs rivales lors des quatre dernières éditions de la Ligue Butagaz Energie en trustant tous les titres depuis 2016, le BBH a pourtant réussi l'exploit attendu par tout le Finistère. Au même titre que Metz y était parvenu mercredi dernier,Une performance XXL qui s'est dessinée en seconde mi-temps.Metz, qui n'avait encore jamais terminé l'année bredouille depuis 2012, n'avait alors pas à s'en faire. La suite a démontré le contraire, avecLes buts de Méline Nocandy et Pauletta Foppa, pour ne citer qu'elles, ont fait exploser en éclat dans le même temps la défense des visiteuses,Le dernier but de cette finale retour, signée Burgaard pour les Dragonnes, n'a rien changé. Il était dit que ce Brest qui avait déjà croqué Metz en Ligue des Champions (il disputera le Final Four à la fin du mois à Budapest) et en Coupe de France cette saison damerait également le pion de son ennemi juré en championnat. Au micro du diffuseur Sport en France, l'arrière gauche bretonne Kalidiatou Niakaté pouvait exulter : « C'est incroyable ! » Le terme est plutôt bien trouvé.- Brest : 31-24- Metz : 29-22