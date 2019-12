Ligue Butagaz Energie : Blandine Dancette prolonge à Nantes

Au club depuis 2017, @blandine133 a décidé de prolonger, une nouvelle fois, son aventure avec la #teamRoses pour une saison supplémentaire ! 🤗https://t.co/GDaLBlfpAL

— Nantes Atlantique Handball (@NAHB_officiel) December 18, 2019

La saison 2020-2021 de Ligue Butagaz Energie se prépare déjà. Quelques heures après l'annonce du transfert de Laura Flippes à Paris, Nantes a dévoilé un communiqué sur ses réseaux sociaux. Le troisième du championnat de France a annoncé la prolongation du contrat de Blandine Dancette.Les deux parties sont désormais liées jusqu'en juin 2021. De quoi aborder la saison prochaine avec une bonne base et de solides ambitions.L'aillière droite est une des cadres de l'effectif d'Allan Heine. Cette saison, elle a participé à onze rencontres de championnat avec une moyenne de 3 buts par match à 67,3% aux tirs. La joueuse aux 103 sélections est à Nantes depuis 2017. Auparavant, elle avait porté les couleurs de Nîmes et Chambray. Celle qui a été championne d'Europe, championne du Monde et vice-championne olympique a réagi à l'annonce de sa prolongation sur le site de son club. « Je me sens bien ici. Je pense qu’on a une équipe compétitive et qu’on peut faire de belles choses. Je me sens bien physiquement donc j’ai envie de continuer à m’investir pour le club qui est en train de grandir ».Mais aussi avant la fin de l'exercice en cours. Le NAHB est à la lutte avec Metz et Brest pour les premières places en Ligue Butagaz Energie. Une lutte qui annonce de vraies batailles pendant les play-off. Nantes était également engagé en Coupe EHF mais a été éliminé lors du dernier tour préliminaire par Siofok.