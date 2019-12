Ligue Butagaz Energie : Astride N'Gouan prolonge à Metz

L'effectif messin pour la saison 2020-2021 de Ligue Butagaz Energie prend forme. Les championnes de France ont annoncé une nouvelle prolongation de contrat. Ce jeudi, c'est Astride N'Gouan qui a décidé de lier son avenir à celui du club lorrain pour une saison de plus. Celle qui joue au poste de pivot va donc passer une troisième saison avec les Dragonnes. Elle est une joueuse importante du groupe d'Emmanuel Mayonnade.Elle a aussi des responsabilités au sein du collectif qui participe à la Ligue des Champions. Par l'intermédiaire de Thierry Weizman, son président, le staff messin s'est félicité de cette nouvelle dans un communiqué. « C’est une très grosse satisfaction pour nous de voir Astride poursuivre l’aventure ici. C’est une joueuse fondamentale pour l’équipe, tant sur le terrain qu’en dehors. Son apport défensif est très important, sa complicité avec Grâce Zaadi ne cesse d’augmenter et elle forme un duo très complémentaire avec Olga Perederiy. C’est également une joueuse à la mentalité irréprochable dont le sourire et la bonne humeur apportent beaucoup à la vie du groupe. »Après deux échecs en finale, l'ancienne joueuse d'Issy-Paris, Toulon et Brest avait remporté son premier titre national la saison dernière. Un titre qui vient garnir un palmarès déjà bien fourni pour elle.Elle est la cinquième joueuse à s'engager avec Metz pour la saison prochaine. Avant elle, Orlane Kanor, Méline Nocandy et Marie-Hélène Sajka ont déjà accepté une prolongation de contrat alors que la gardienne Hatadou Sacko va arriver de Nice.