LBE - Brest : Jaukovic absente plusieurs mois

𝐃𝐣𝐢𝐧𝐚 𝐉𝐚𝐮𝐤𝐨𝐯𝐢𝐜 𝐚𝐛𝐬𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐩𝐥𝐮𝐬𝐢𝐞𝐮𝐫𝐬 𝐦𝐨𝐢𝐬

Touchée au genou contre Mérignac, Djina Jaukovic souffre d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche qui l’écartera des terrains pendant plusieurs mois.



« Je reviendrai plus forte »

C'est un vrai coup dur pour la joueuse mais également pour son club. En effet, ce vendredi soir, via son compte Twitter officiel, la formation de Brest Bretagne Handball, championne de France en titre et plus que jamais l'une des valeurs sûrs du championnat de France de handball féminin, soit la Ligue Butagaz Energie, a annoncé une bien mauvaise nouvelle concernant l'une des ses protégées., pas plus tard que ce mercredi, lors d'une rencontre comptant pour la deuxième journée du championnat disputée et très aisément remportée face à Mérignac, sur le score de 33 à 24. Depuis, le diagnostic est tombé. Bilan, une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche et une absence estimée à plusieurs longs mois.Dans le communiqué annonçant cette mauvaise nouvelle, Djina Jaukovic a réagi, mais elle s'est montrée particulièrement déterminée : « Je suis très triste de ce qu'il vient de se passer. J’aurais vraiment préféré rester avec l’équipe et jouer avec mes coéquipières devant nos fantastiques fans. Aujourd’hui, je peux promettre que je reviendrai plus forte et que j’apprendrai beaucoup de cette blessure. Je crois en cette équipe et je serai toujours derrière les filles pendant mon absence ». Une très grave blessure qui a également fait réagir Pablo Morel, qui n'est autre que son entraîneur actuel : «C’est une joueuse et une femme très importante dans le groupe. Ce sont des choses difficiles dans une carrière de sportive et c’est elle qui en souffrira le plus. Toute l’équipe, le staff et le club sont avec elle, on espère pouvoir l’accompagner le mieux possible sur sa convalescence et sa rééducation et on est sûrs qu’on la récupèrera encore meilleure. On a hâte de la retrouver parmi nous ».