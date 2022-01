Romelu Lukaku, qui avait été écarté du groupe pour le match de Chelsea contre Liverpool (2-2), a fait son retour ce mardi lors de la demi-finale de la Carabao Cup face à Tottenham. Cette rencontre fait suite aux excuses récentes de l'attaquant belge concernant ses propos tenus au sein des colonnes de Sky Italia où il s'était exprimé sur sa situation à Chelsea, ce qui n'avait pas plu à Thomas Tuchel et à la direction londonienne.

Un retour validé par Tuchel

Présent dans le onze de départ du technicien allemand, mardi soir pour la réception des Spurs à Stamford Bridge, pour cette demi-finale de Coupe de la Ligue anglaise, l'ancien nerazzurri a livré une performance très appréciée par son coach. « Je suis content de sa performance, j’ai aimé la façon dont il a joué. Il était fort, impliqué et a fait preuve d’un grand engagement dans notre travail défensif, ce qui était important. Il a toujours été dangereux, a utilisé son corps et toujours été impliqué dans des situations dangereuses. Je m’y attendais honnêtement parce que Romelu gère la pression et l’adversité. Il semblait être détendu une fois la décision prise et nous avons terminé nos discussions et il savait ce qui se passait, je le sentais suffisamment détendu pour livrer une performance comme celle-ci. », s'est exprimé Tuchel en conférence d'après-match.

Chelsea prend une grosse option contre Tottenham