Il y aura bien un choc entre Liverpool et Arsenal au quatrième tour de la League Cup. Au lendemain de la victoire des Gunners sur la pelouse de Leicester, les Reds ont profité d’une faible opposition pour passer 90 minutes plus que tranquilles. Pensionnaires de League One, le troisième échelon anglais, les joueurs de Lincoln City ont été littéralement étrillés par une équipe de Liverpool très nettement rajeunie mais avec, tout de même, des éléments d’expérience comme Xherdan Shaqiri qui a ouvert le score dès la 9eme minute avant que Takumi Minamino ne fasse le break neuf minutes plus tard.

Dans le dernier quart d’heure avant la pause, le jeune Curtis Jones, âgé de 19 ans, a signé un doublé. Après un cinquième but signé Minamino, Tayo Edun a sauvé l’honneur pour Lincoln City... mais cela n’a pas stoppé les joueurs de Jürgen Klopp qui ont corsé l’addition par Marko Grujic peu après l’heure de jeu et Divock Origi en toute fin de match, Lewis Montsma allant tromper une deuxième fois Adrian. Liverpool s’impose très facilement (2-7) et recevra Arsenal dès la semaine prochaine.