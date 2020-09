Si la soirée de Liverpool a été un long fleuve tranquille, on ne peut pas en dire de même pour Manchester City. Tenants du titre, les joueurs de Pep Guardiola ont longtemps été accrochés par une valeureuse équipe de Bournemouth. Il faut dire que le technicien catalan, tout comme son homologue de Liverpool, n’a pas aligné son équipe-type pour cette rencontre. Kyle Walker, Riyad Mahrez et Rodri étant les seuls joueurs expérimentés présents sur la pelouse de l’Etihad Stadium.

Quand Liam Delap a ouvert le score dès la 18eme minute sur une passe décisive de Phil Foden, les Citizens ont cru avoir fait sauter le verrou mais il n’a fallu que quatre minutes aux Cherries pour revenir à hauteur. Malgré les entrées vers l’heure de jeu de Kevin de Bruyne et Raheem Sterling, les Mancuniens ont eu bien des difficultés à faire la différence et c’est finalement Phil Foden, sur un second ballon consécutif à une frappe sur le poteau de Riyad Mahrez, qui a offert la victoire à Manchester City par la plus petite des marges (2-1) avec un déplacement à Burnley qui attend les hommes de Pep Guardiola pour le quatrième tour.