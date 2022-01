Le premier round avait été celui de toutes les frustrations pour Liverpool. Un match nul et vierge et un contenu haché et sans idée, en dépit d'une avantageuse supériorité numérique. Pour cette seconde manche, la bande à Klopp a quelque part remis les points sur les i, confirmant ainsi le léger gap qui la sépare encore d'Arsenal, malgré les progrès louables des jeunes Gunners.

Jota porte Liverpool

L'affaire aurait pourtant pu mal tourner pour les Reds, qui ont vu la barre de Kelleher raisonner dès la cinquième minute sur un coup-franc de Lacazette dévié du bout des gants par le portier (5e). Après cette alerte, Liverpool a (re)mis son jeu en place. Et au cœur d'une équipe tout de même bien remaniée, c'est Diogo Jota qui a tiré son épingle du jeu. Sans faire de bruit, le Portugais fait sa saison. C'est lui, d'un enchaînement technique parfait, qui a forcé le verrou londonien sur une action de grande classe, amorcée par Fabinho et relayée par Alexander-Arnold (0-1, 19e). C'est lui, encore, qui a mis les siens à l'abri sur un lob tout en touché, finalement accordé par la VAR (0-2, 78e).

Entre temps, Liverpool a plutôt bien géré son affaire. En face, Lacazette, trop esseulé, n'a pas pu régler tous les problèmes du soir pour Arsenal, qui a terminé à dix après un coup de sang de Partey (90e+2). La finale de la Carabao Cup opposera donc Liverpool à Chelsea. Ça a de l'allure.