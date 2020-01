Mahmoud Hassan, dit Trézeguet, l’attaquant égyptien d’Aston Villa, a fait honneur à son sobriquet ce mardi à l’occasion de la demi-finale retour de la Carabao Cup. L’ex-joueur de Mouscron a endossé le costume du héros face aux Foxes en scorant le but décisif à la 93e minute de la rencontre. Une réalisation sur la toute dernière offensive de la partie, réussie d’une reprise croisée du gauche au second poteau. Et la lumineuse passe est venue de son compatriote Elmohamady. Une action 100% égyptienne et qui a fait exploser le Villa Park. Les supporters de ce club de Birmingham vont avoir l’honneur de se rendre à Wembley pour la deuxième fois en cinq ans.

Succès aux tripes mais mérité d’Aston Villa



Aston Villa s’est donc imposé sur le fil, mais ce succès est tout sauf volé. L’équipe dirigée par Dean Smith a livré un grand match, et aurait pu souffler bien avant. Matt Targett avait ouvert le score en sa faveur à la 12e minute, et il a fallu attendre la 72e minute minute pour voir Leicester se relancer grâce à Kelechi Iheanacho. Le Nigérian pensait offrir la prolongation aux siens, c’était donc sans compter sur les Pharaons du camp d’en face. Le 1er mars prochain et face au vainqueur de l’opposition entre City et United, Aston Villa visera son premier trophée depuis 1996. A l’époque, il s’agissait déjà de la League Cup.