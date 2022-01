Par les temps qui courent, affronter Arsenal n'est pas un cadeau. Que l'on ne s'y trompe pas : le club londonien, loin de son glorieux passé, n'est pas encore dans la caste de Liverpool, Man City et autres Chelsea. Mais l'époque où les Gunners tombaient comme des quilles au bowling face à ces grosses cylindrées semble révolue. En tout cas pour l'instant. Cohérent, consistant, Arsenal a encore livré une prestation intéressante dans un costume d'outsider face à un adversaire supérieur. Le tout avec un scénario défavorable.

Arsenal s'est accroché

Au cœur d'un premier acte intense et disputé, les Reds de Liverpool se sont vite retrouvés en supériorité numérique suite à l'expulsion de Xhaka, auteur d'une faute grossière sur Diogo Jota (24e). Entre un penalty concédé et ce rouge évitable, le Suisse continue son festival de bévues... Un autre match a alors commencé. Les hommes de Jürgen Klopp ont confisqué le ballon face à une formation d'Arsenal qui s'attelait à défendre en avançant pour tenter de piquer dès la récupération. Curieusement, c'est à onze contre onze qu'ils se sont procurés leur plus grosse opportunité avant la pause, sur une brèche créée par Minamino (14e).

Liverpool manque le coche

Après cela, Arsenal a su se montrer menaçant sur attaques rapides. Alisson a fait parler sa lecture du jeu en sortant à bon escient à deux reprises devant la flèche Saka (59e, 61e, 72e). Liverpool a répondu par son ailier Minamino, très remuant sur le front de l'attaque, mais la frappe du Japonais a rasé le cadre (68e). Les Reds ont lâché les chevaux en fin de match mais Jota (85e), Firmino (88e) ou Minamino - encore (90e) ont manqué de promptitude. Tout se jouera au retour dans une semaine.