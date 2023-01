Manchester United : Erik Ten Hag compte sur la League Cup pour remporter un trophée

Erik Ten Hag veut gagner un trophée avec Manchester United pour sa première saison sur le banc des Red Devils et il l'a bien fait savoir. Ainsi, alors que l'option du championnat paraît bien difficile, avec 11 points de retard sur Arsenal (qui compte un match en moins), les Red Devils sont encore en lice en Ligue Europa mais aussi en League Cup et en FA Cup. En C3, ils vont affronter le FC Barcelone pour le choc des barrages mi-février mais avant ça, les joueurs de Ten Hag vont jouer contre Nottingham Forrest demain soir en League Cup lors d'une demi-finale aller prévue à partir de 21h. Et le coach néerlandais du club mancunien a bien fait savoir que cette compétition était un bon moyen de gagner un trophée.

Ten Hag veut gagner la League Cup

Ten Hag a ainsi assuré devant les médias et comme relayé par L'Equipe que Manchester United avait une "belle opportunité" de remporter son premier trophée depuis 2017. "Il s'agit de cela, il s'agit de gagner des trophées. Nous avons une bonne opportunité mais il faut aller de match en match. Maintenant, nous jouons Forest en deux manches, nous nous concentrons sur le match aller. Ne pensez pas plus loin car cela ne fera que nous distraire", a confié le coach de Manchester United, plus victorieux depuis 2017 et des succès en Ligue Europa et en Coupe de la Ligue. Il faudra donc déjà gagner demain le match aller face à Forrest afin de continuer à croire à un trophée dans cette compétition.