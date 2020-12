A Everton, Carlo Ancelotti a tout changé

Et si pour fêter le premier anniversaire de son arrivée à Everton, Carlo Ancelotti s'offrait un trophée ? C'est sa volonté. Ce mardi en conférence de presse, un an jour pour jour après son arrivée en Angleterre mais surtout à la veille de l'entrée en lice des Toffees en Carabao Cup, l'entraîneur italien a tenu un discours ambitieux. « On a de l'ambition et une très grande motivation pour cette compétition. Il n'y a pas de pression parce qu'Everton n'a pas gagné cette coupe depuis longtemps. Ce n'est pas une obsession non plus mais c'est une belle motivation. C'est une compétition importante parce que la finale est proche. En trois matchs, on peut la gagner. Notre objectif est d'aller en finale. »

Cette annonce prouve l'ampleur de la révolution amorcée en décembre 2019 par le Mister à Goodison Park. Il a récupéré une équipe à la 16eme place de Premier League et en a fait un prétendant aux places européennes. L'Italien est allé jusqu'à inculqué sa culture de la gagne à une formation dont le palmarès est inchangé depuis l'été 1995.



En un an, Ancelotti a relancé des joueurs et convaincus les supporters

Avec un jeu séduisant, il a permis à l'actuel quatrième de Premier League d'occuper la tête du championnat pendant l'automne. A Everton, le sexagénaire a apporté de la verticalité et de la confiance. En terme de statistiques, cet apport se traduit par un bilan de 19 victoires et 61 buts inscrits en 38 matchs. Proche des fans mais surtout de ses joueurs, il a réconcilié tout le monde et relancé Jordan Pickford ou Dominic Calvert-Lewin. L'attaquant anglais est aujourd'hui le deuxième meilleur buteur de la Premier League. Sur les rives de la Mersey, l'atmosphère n'est plus la même grâce à l'ancien entraîneur de Paris, Naples ou du Real Madrid.

Son expérience, son projet à long-terme, il est sous contrat jusqu'en 2024, et la manière dont il a relancé son équipe ont apporté de la sérénité à Everton. Et le véritable exploit est là au sein d'une équipe qui enchaînait les déceptions depuis plusieurs années. Remporter la Carabao Cup pourrait être un tournant dans l'évolution du club et serait le meilleur moyen de récompenser les changements opérés depuis un an par Carlo Ancelotti.