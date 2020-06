Zidane sous le charme du geste de Benzema

Dimanche soir, le Real Madrid a pris le meilleur sur l'Espanyol Barcelone (1-0) grâce à un but inscrit par Casemiro peu avant la mi-temps.. Décisif, l'ancien joueur de l'OL a offert une passe décisive inspirée pour son milieu de terrain grâce à une talonnade géniale. Au terme de la rencontre, il a donné son sentiment à propos de ce geste, expliquant que c'était surtout par instinct."Pour moi c'est ça le football, ça m'est venu comme ça. Je savais qu'il (Casemiro) allait venir derrière moi, je l'ai senti, et je lui ai donné naturellement ce ballon", a expliqué Benzema à beIN SPORTS. Zinédine Zidane, son entraîneur, a lui été très laudateur envers son joueur, saluant son action de génie. "Pour Karim, oui... Je pense au génie, je pense à ce geste de classe, je pense à tous les gens qui aiment voir du beau football, comme moi, comme vous, comme tous les passionnés qui aiment voir ce genre de gestes. Et ce qui est encore plus beau, c'est de voir que son copain, Casemiro en l'occurrence, sait que Karim peut faire ce genre de "jugada" (action en espagnol). Avec ce succès, le Real Madrid occupe la tête de la Liga, 2 points devant son dauphin et éternel rival, le FC Barcelone, qui avait concédé le match nul samedi sur la pelouse du Celta Vigo (2-2).