Apparu sous le maillot valencien à quatre-vingt neuf reprises (1 but et 3 passes décisives), le milieu de terrain Francis Coquelin s'est engagé à moins d'une heure route, chez l'ennemi intime, à Villarreal. L'ancien d'Arsenal et du FC Lorient a signé mercredi matin pour trois ans chez le Sous-marin jaune, qui réalise une belle opération en s'attachent les services du Français.Selon les médias espagnols, le montant du transfert est estimé à une dizaine de millions d'euros et surtout, il dépouille le Valence CF de l'un de ses joueurs majeurs de la saison. Pour parfaire le tout, Dani Parejo pourrait effectuer le même trajet puisqu'Unai Emery, le coach basque de Villarreal, l'aurait érigé en priorité dans ce mercato.