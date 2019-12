Dire que le choc de dimanche soir en Liga entre le FC Barcelone et l'Atlético Madrid était attendu est un candide euphémisme. Et au centre du maelstrom médiatique se trouvait Antoine Griezmann. De retour dans son ancienne maison, l’international français a été accueilli sous les sifflets, comme à chaque touche de balle, et a affiché un visage pusillanime. Chahuté par ses anciens supporters, Griezmann a lutté contre une ambiance délétère comme l'a admis son coach, Ernesto Valverde.



« Je l'ai trouvé très bien dans le jeu. C'était un match compliqué pour lui. Enfin, un match... c'était surtout tout ce qu'il y avait autour qui était compliqué. Le public l'a sifflé un peu. Mais, moi, je l'ai trouvé bien, il s'est battu, a travaillé, il a eu une occasion claire mais il n'a pas contrôlé la balle. Il a lutté pour dépasser l'ambiance hostile, et c'est très bien.», a ainsi analysé le contesté entraîneur catalan, qui s'est également épanché sur le court succès des siens dans des propos relayés par L'Equipe : «C'est un bon coup. Ce sont trois points qui vont nous servir. La Liga reste très ouverte, nous sommes encore assez tôt dans le Championnat, il reste beaucoup de matches. »