Confronté à la presse ce dimanche au lendemain de la victoire des Bleus sur l’Albanie pour le compte des éliminatoires de l’Euro 2020 (4-1 au Stade de France), Raphaël Varane a évoqué le cas d’Alphonse Areola, fraîchement prêté au Real Madrid.

"On a pu échanger un peu et il est très content de venir à Madrid, dixit le défenseur axial. On ne sait pas ce qu’il peut se passer pour la place de titulaire. On verra. Je connais ses qualités et je pense qu’il a sa carte à jouer. Il peut faire une belle saison, j’espère, il est prêt pour. On va faire en sorte qu'il se sente bien."

Le portier costaricain Keylor Navas a lui fait le chemin inverse, transféré au PSG tandis qu’Alphonse Areola ralliait Madrid. Pour dans un premier temps jouer les doublures a priori du Belge Thibaut Courtois.