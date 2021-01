Parler de climat délétère est un euphémisme. Alors que l'actualité du Barça est dominée par une dette abyssale cette semaine, le journal espagnol El Mundo a divulgué les secrets du contrat fort lucratif de Leo Messi avec le club catalan, le contrat qui a "ruiné" le FC Barcelone selon ce média. C'est dans cette ambiance anxiogène que les Blaugrana recevaient Bilbao pour le compte de la 21e journée de Liga. Et on ne veut pas vous gâcher la surprise, mais Messi a répondu sur le terrain comme il sait si bien le faire. On sentait que La Pulga voulait marquer le match de son empreinte,voire marquer tout court. Lui qui dès la 5e minute et consécutivement à un service de Griezmann, ratait son face à face avec le portier basque Unai Simon.

Ce n'était néanmoins que partie remise pour la star argentine et l'équipe catalane. Nous jouions la 20e minute quand Unai Vencedor commettait une faute sur la vedette Blaugrana. Messi s'avançait et à 20 mètres, réussissait l'enroulé parfait du gauche en lucarne droite pour le 1-0. Le Barça, dominateur en possession, en intentions et en occasions, rentrait aux vestiaires avec une maigre avance malgré des opportunités pour Araujo (25e) et Dembélé (45e) notamment.

Nailed it. pic.twitter.com/BJ350jVzJz — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 31, 2021

La domination catalane constatée lors du premier acte n'allait pas immuniser le Barça contre une égalisation basque. Un théorème vérifié dès la 49e minute quand, sur un centre de Raul Garcia, Jordi Alba marquait un joli but... contre son camp. Pour Messi et consorts, tout était alors à refaire. Le Barça allait rétorquer quelques instants plus tard. Un centre appliqué de Griezmann permettait à Pjanic de placer sa tête, mais Simon, le portier basque, veillait au grain.

Il allait néanmoins s'incliner sur un but de Griezmann à un quart d'heure de la fin. Le Français bénéficiait d'un centre fort de Mingueza lancé préalablement par Dembélé pour redonner l'avantage aux siens. Bilbao n'abdiquait pas et Iñaki William n'était pas loin de couper un bon centre rasant de l'ancien Parisien Yuri Berchiche à dix minutes de la fin. Mais le score n'allait plus évoluer et le Barça remplit son contrat (2-1), profitant au passage du faux pas du Real Madrid face à Levante samedi soir.