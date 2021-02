La 22ème journée de Liga a au moins pu changer un constat qui était clair depuis le début de la saison pour les joueurs de l'Atlético de Madrid : quand ils gagnent, Luis Suarez y est souvent pour quelque chose, à divers degrés. Mais ce lundi soir, l'Atlético n'a pas gagné. Durant les 44 premières minutes du match face à un valeureux Celta Vigo, rien n'a été simple. Entreprenante, l'équipe d'Eduardo Coudet a su mettre en exergue ses qualités dans le pressing, déployant une maîtrise technique affirmée. Dès la 13ème minute, Santi Mina, d'un coup de tête bien placé, a ouvert le score consécutivement à un centre de Mallo sur l'aile droite vers le premier poteau d'un Jan Oblak impuissant.

Suarez a imposé sa loi dans la surface de réparation



Les occasions n'ont pas été nombreuses mais l'Atlético a semblé accuser le coup durant de longues minutes, après cette ouverture du score. Un peu plus de 30, exactement, avant que, en un éclair, le duo composé par Marcos Llorente et Luis Suarez ne frappe. Le premier, d'un centre rasant, trouva alors le second dans la surface au deuxième poteau. Vorace, Suarez se jeta sur le ballon pour le propulser au fond des filets et égaliser (44ème). Les sensations en seconde période ont été meilleures pour l'Atlético, qui a su ajouter un second but.





Encore une fois, la délivrance est venue des pieds de son numéro 9, lors de la 49ème minute. D'un beau renversement de Kondogbia, Lodi ajusta un centre dans la surface de réparation et Suarez a su envoyer le ballon dans les filets d'une manière similaire à son premier but. Ainsi, il a consolidé son statut de meilleur buteur de Liga, avec 16 réalisations en 17 rencontres jouées. Mais, à la surprise générale, le Celta a su égaliser à la 89ème minute, grâce à Facundo Ferreyra.





L'Atlético achève sa série sur huit succès consécutifs en Liga, même si il compte 8 points d'avance sur le FC Barcelone et le Real Madrid à la tête d'une Liga qui semble promise aux Colchoneros, alors qu'ils ont encore deux matchs en retard à jouer.