Le FC Barcelone n'était donc pas totalement remis du quadruple coup de massue reçu ce mardi en Ligue des champions face au PSG (1-4). Ce dimanche, les partenaires de Lionel Messi renouaient avec le championnat d'Espagne et avaient l'occasion de se refaire la cerise face à Cadix, modeste promu cette saison en Liga. Las. Rejoints à deux minutes de la fin du temps réglementaire, les Catalans n'ont pas fait mieux qu'un partage des points (1-1).



Face à une équipe qui l'avait battu début décembre lors du match aller (2-1), le Barça a tout de suite pris les choses en main. Dominateurs écrasant avec une possession de balle sans partage (80%), les hommes de Ronald Koeman n'ont eu de cesse de venir s'échouer sur le mur mis en place par le petit Poucet. Malgré tout, Lionel Messi a profité d'une faute coupable d'Isaac Carcelen pour ouvrir le score sur un penalty précis (1-0, 32e).



Adieu le titre ?



De quoi lancer définitivement Barcelone ? Pas vraiment. Car si les locaux ont continué de pousser, ils n'ont jamais trouvé la faille dans le jeu. Et comme souvent dans ces cas là, le vent a tourné en toute fin de rencontre sur un penalty très généreusement accordé par l'arbitre sur un pied haut de Clément Lenglet alors qu'il ne semblait pas avoir touché le pied de son adversaire. De son côté, Alexi Fernandez ne s'est pas fait prier pour égaliser (1-1, 89e) et ainsi offrir un point précieux à Cadix dans la course au maintien.

Pour le Barça c'est en revanche une très mauvaise opération puisque avec ces deux nouveaux points perdus à domicile, Antoine Griezmann et ses coéquipiers ont perdu une chance presque inespérée de recoller avec le duo de tête. Les Blaugrana compte cinq points de retard sur le Real Madrid, mais surtout huit sur le leader, l'Atlético de Madrid.