Alors que Xavi vient d'être appointé en tant que nouveau coach du Barça, le club catalan voulait faire bonne impression face au 15e de Liga à l'occasion de la 13e journée de Liga, ce samedi. Et ça avait plutôt bien commencé avec un but signé Ansu Fati dès la 5e minute, suite à un service de Jordi Alba, côté gauche. Très à l'aise, le Barça doublait la mise à la 18e minute. Sergio Busquets s'appliquait bien suite suite à un service de Nico pour une belle frappe pied droit. 2-0, puis bientôt 3-0 pour les Blaugrana. Jordi Alba réussissant un centre parfait pour la tête décroisée victoire de Memphis Depay. Au repos, les visiteurs semblaient invulnérables. Mais la seconde période allait mettre à mal ce constat.

💥💥💥 GOAL BARÇA! @MEMPHIS NODS IN THE THIRD GOAL OF THE HALF! 0-3! #CELTABARÇA pic.twitter.com/P46PzkTVFx

— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 6, 2021