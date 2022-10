Dans l'environnement très singulier du FC Barcelone, le moindre grain de sable peut enrayer une machine bien huilée. Alors que le club catalan avait retrouvé des couleurs sous la tutelle de Xavi en ce début de saison, la semaine dernière, attendue comme un tournant, a laissé des traces. Avec un nul aussi spectaculaire que frustrant face à l'Inter Milan (3-3) puis un revers sans appel contre le rival madrilène (1-3), Barcelone a hypothéqué la suite de saison, en Liga comme en Ligue des champions. Xavi, imperturbable il y a encore un mois, serait même prêt à claquer la porte.

Lewandowski s'est occupé de tout

Alors la rencontre de ce jeudi contre Villarreal revêtait une importance particulière, comme elle s'apparentait au match piège par excellence. Face à l'un des outsiders bien identifiés du championnat, le Barça n'avait pas le droit à l'erreur : un nouveau faux-pas l'éloignait un peu plus du Real Madrid au sommet de la Liga. Et la réaction a été nette et sans bavure. Les Blaugrana ont signé un succès convaincant pour retrouver le sourire. Une victoire qui porte encore la signature de Robert Lewandowski.



Le buteur polonais a encore fait parler son sens du but en s'occupant de tout, presque tout seul, pour mettre son équipe sur les bons rails. C'est lui qui a ouvert le score d'un enchaînement limpide contrôle orienté - frappe en pivot (1-0, 31eme). C'est lui, encore, qui a doublé la mise d'une frappe millimétrée déclenchée aux 18 mètres, quelques minutes plus tard (2-0, 35eme). Le Barça s'est même offert le luxe de sceller définitivement son succès dans ce temps fort, avec un troisième but signé Ansu Fati juste avant la mi-temps (3-0, 38eme). Un avantage confortable que Barcelone a tranquillement géré jusqu'à la fin. Le Barça revient à trois points du Real Madrid.