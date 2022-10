Le nouveau Ballon d’Or se porte bien, merci pour lui. 48 heures après avoir remporté le plus prestigieux des trophées individuels, Karim Benzema a fait honneur à sa réputation en signant une grande performance en Liga. Ce mercredi, il a été le principal artisan du succès du Real contre Elche (3-0).

Benzema pas aidé par l’arbitre

L’attaquant français a été très en vue durant cette rencontre. Particulièrement actif, il s’est rendu auteur du deuxième but des siens à un quart d’heure du terme. D’un tir du plat du pied, il a mis à profit un une-deux avec Rodrygo en fixant le portier adverse d’un tir du plat du pied droit. KB9 n’a marqué qu’un but, mais il aurait pu en inscrire deux autres. L’arbitre est intervenu à chaque fois pour invalider ses réalisations. Il y a aussi une passe décisive pour David Alaba au sortir d’une autre combinaison soyeuse. Mais, là aussi, l’homme en noir a indiqué une remise en jeu après avoir eu recours à la VAR.

Le Real prend le large en tête du classement

Benzema ne s’en plaindra pas. Ce n’est pas le genre, même si on l’a vu rouspéter au moment de la troisième décision défavorable. Carlo Ancelotti, son entraineur, l’a laissé sur la pelouse jusqu’au bout afin qu’il continue de peser sur la défense adverse. Outre le but de son avant-centre, le Real a aussi marqué par l’intermédiaire de Federico Valverde (11e) et de Marco Asensio (89e). Le 9e succès en 10 matches de championnat a donc été acquis sans trop de peines. En l’emportant, les Merengue portent provisoirement à six points leur avance sur le Barça en tête du classement. Les Catalans auront une forte pression sur les épaules lorsqu’ils défieront Villarreal jeudi.