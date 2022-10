Le Clasico, le choc que toute l'Europe attendait. Il prenait place ce dimanche à Santiago Bernabeu, entre deux équipes en tête de la Liga. Le Real Madrid abordait d'ailleurs ce choc invaincu, toutes compétitions confondues. En face, un Barça, qui depuis le 13 août et le nul à domicile contre le Rayo (0-0, 1ere j.), a enchaîné sept succès de rang en Liga, mais qui a connu de grosses difficultés en C1. Des difficultés reproduites ce soir, à Madrid. Dès la 12e minute, le Real ouvrait le score sur un contre lancé par Kroos. Vinicius allait au bout de son raid mais butait du pied droit sur Ter Stegen. Benzema n'était pas loin pour conclure, 1-0.

— Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 16, 2022

Le Barça allait rétorquer à la 25e minute, mais sur le centre de Raphinha, au second poteau, Lewandowski ne cadrait pas sa volée excentrée du pied gauche. Le Real prenait de l'avance après une action collective d'éclat. Alimenté sur le flanc gauche de la surface, Ferland Mendy donnait en retrait. Près de la surface, Federico Valverde contrôlait avant de marquer du droit. Le Real était devant au repos et c'était mérité.

D'ailleurs, 5 minutes après le retour des vestiaires, Benzema, du pied gauche vers les 18 mètres, alertait un Marc-André Ter Stegen battu sur sa droite. Mais le but était refusé pour un hors-jeu. Madrid continuait de dominer les débats au centre du pré, avec un Toni Kroos rayonnant au centré du pré. Mais le Real allait se relâcher et le Barça allait en profiter pour réduire le score à dix minutes de la fin. Barcelone relançait ainsi le suspense grâce à ses joueurs sortis du banc, avec un ballon de Fati pour une finition signée Ferran Torres. Mais le Real allait aggraver le score par Rodrygo en toute fin de rencontre, le Brésilien marquait le but du 3-1, score final, sur penalty. Le Real remporte le Clasico haut la main.