L'Atlético Madrid a trébuché 1-0 à Majorque samedi, pour la 31e journée de Liga, et voit sa course pour la qualification en Ligue des champions se compliquer, avec la victoire à Cadix du Betis Séville (2-1), qui revient à un point des Rojiblancos.A quatre jours de leur quart de finale retour de Ligue des champions (mardi à 21h00), où ils joueront pour un ticket vers les demi-finales après la défaite 1-0 sur la pelouse de Manchester City à l'aller, les Colchoneros ont été surpris à la 68e minute par un pénalty concédé par Reinildo et transformé par le Kosovar Vedat Muriqi. Il s'agit du 7e pénalty concédé par les hommes de Diego Simeone cette saison en Liga, soit leur pire total depuis la saison 2010-2011, selon le statisticien Opta.

La saison des Colchoneros pourrait prendre une bien vilaine tournure en l'espace de quelques jours : ils mettent un terme à leur série de six victoires consécutives en Liga, sont en mauvaise posture en C1... et devront se bagarrer pour une place en Ligue des champions la saison prochaine. Car quelques heures auparavant, le Betis Séville, avec un Nabil Fekir de retour après avoir purgé ses deux matches de suspension, a réussi à renverser la vapeur sur le terrain de Cadix pour s'approcher des places qualificatives pour la C1. Ivan Alejo a ouvert la marque pour Cadix au retour des vestiaires (58e), mais Cristian Tello a égalisé quelques secondes après son entrée en jeu à la place de Fekir (78e), et l'inévitable Borja Iglesias, qui a suppléé Willian José à la 60e, a scellé le succès pour les "Béticos" sur pénalty (85e).

Deux résultats qui relancent la course vers la Ligue des champions, alors que la course au titre se jouera entre le Real Madrid, leader avec neuf points d'avance sur son premier poursuivant, le Séville FC, qui a battu Grenade 4-2 vendredi. Le Real, à trois jours de la réception de Chelsea, reçoit son voisin Getafe en soirée (21h00), tandis que le FC Barcelone, 3e à douze points de la "Maison blanche" (mais avec un match en moins), se déplace à Levante dimanche à 21h00.