L’ancien Eviannais Daniel Wass a ouvert le score dès la deuxième minute, alors que Rodrigo (16e et 51e) et Santi Mina (20e et 32e) ont signé un doublé et que Xabier Etxeita a marqué contre son camp (40e).

Gonzalo Melero (66e) a fini par réduire l’écart pour les locaux, qui ne peuvent désormais plus rattraper le 17e, Valladolid. Les Valencians s’emparent eux de la cinquième place au détriment de Séville.