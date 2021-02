Le Real Madrid est loin d'être serein cette saison. Touché par les blessures dans chaque compartiment de jeu, manquant de certitudes dans le jeu, le club merengue s'accroche aux basques de son voisin et leader de la Liga, l'Atlético Madrid. Pour continuer de constituer une menace pour les Matelassiers, il fallait continuer à gagner à l’occasion de la venue du FC Valence, ce dimanche soir. Et Karim Benzema a aidé les Madrilènes à atteindre cet objectif. L'ancien Lyonnais, après avoir fixé Thierry d'un crochet, réussissait un bel enroulé qui trompait Jaume Domenech pour le 1-0 à la 12e minute. Auparavant, le portier du club Ché avait dû repousser une frappe rasante de Casemiro du pied, le Brésilien ayant donné le ton en début de rencontre.

Mais c'est un autre membre éminent du milieu de terrain des champions d'Espagne qui allait permettre au Real de breaker. Modric servait en retrait pour Vazquez, lequel alimentait Kroos dans la foulé. La frappe rasante du droit du milieu allemand allait au fond et le Real, maître de son sujet avec notamment une autre grosse opportunité de Modric repoussée par Domenech, rentrait aux vestiaires avec une avance confortable.

Le Real allait d'ailleurs s'offrir un troisième but à l'heure de jeu. Vinicius Junior alimentait Ferland Mendy et sa frappe à ras de terre du droit faisait mouche, mais l'arbitre consultait le VAR et annulait cette réalisation pour un hors-jeu du... talon de Mendy. Le Real Madrid continuait d'insister malgré son avance au tableau de marque, mais ne parvenait plus à trouver la faille. 2-0, score final. Grâce notamment à un bon Benzema, un Real enfin convaincant peut enchaîner à domicile.