Comme une odeur de transition qui s'étire.. Le Real Madrid vit une saison étrange. Des soucis offensifs, un tombereau de blessures dans tous les compartiments du jeu, des résultats mitigés, tout en restant dans le coup en Liga et en C1. La réception de la modeste formation d'Elche devait permettre au club merengue de se remettre sur les rails après son récent nul face à son voisin et accessoirement leader de la Liga, l'Atlético Madrid (1-1). Qu'en a-t-il été finalement ? Et bien l'équipe coachée par Zidane a eu énormément de mal à menacer le 17e de Liga lors du premier acte. Elche s'est contenté de son côté de tenter quelques contre maladroits et nantis de peu de conviction, étant tout heureux de garder ses cages inviolées et le tableau de marque inaltéré au repos (0-0).



Après un discours musclé de Zizou au repos, le Real se procurait une petite opportunité à l'entame de la seconde période. Suite à un corner venu de la gauche, Mendy servait Benzema au second poteau, dont la reprise de volée passait de peu à côté du montant droit de Badia. Mais le Real, malgré le retour de son capitaine Sergio Ramos, allait retomber dans ses travers et encaissait même, contre toute attente, l'ouverture du score à l'heure de jeu. Une tête sous la barre de Dani Calvo suite à un corner qui allait permettre aux modestes visiteurs de faire la course en tête. Les joueurs locaux étaient assommés et avaient du mal à sonner la révolte malgré les changements effectués par le tacticien français.



Le sauveur se nommera encore Karim Benzema. À 20 minutes de la fin, l'ancien Lyonnais réussissait une belle tête sur un centre de Modric pour permettre à Madrid de recoller, alors qu'Hazard faisait son entrée en jeu dans la foulée pour son grand retour. Casemiro manquait de peu de redonner l'avantage au Real (77e) alors qu'Elche reculait. C'est (encore) Karim Benzema qui allait sortir le Real de l'ornière. En toute fin de rencontre, le Français effectuait une sublime reprise de volée dans le temps additionnel pour permettre à Madrid de décrocher la victoire in-extremis (2-1). Qui a besoin de Cristiano Ronaldo ?