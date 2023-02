Avec son match en retard victorieux sur la pelouse du Betis hier soir en Liga (1-2), Barcelone a accru son avance à huit points, avec une rencontre disputée de plus, sur le Real Madrid. Une situation qui doit permettre au Barça de continuer à progresser et gommer ses lacunes restantes en toute sérénité. Son entraîneur, l'ancien milieu de terrain Xavi, a ainsi évoqué le niveau de son équipe, et la performance réalisée hier soir par ses hommes.

« Je pense que nous devons apprécier à sa juste valeur ce que nous faisons. Nous sommes leaders, avec huit points d'avance sur le Real Madrid, même s'ils jouent demain. Nous devons nous rappeler où nous en étions l'année dernière et voir à quel point nous nous sommes améliorés. Bien sûr, nous voulons continuer à progresser, mais parfois, c'est le football et on n'est pas toujours aussi fort qu'on le voudrait. Mais je pense que nous travaillons bien, que nous sommes sur la bonne voie et que ce que nous faisons chaque jour porte ses fruits. Je vois que l'équipe est compétitive, qu'elle prend du plaisir lors des matches et je pense que c'est l'une de nos meilleures performances de la saison, contre une équipe très compliquée à jouer, une très bonne équipe dans un stade où il est difficile de jouer. Je suis donc très satisfait et très fier aujourd'hui. »