Mais qu'arrive-t-il au Real Madrid ? Après un début de saison pétaradant qui l'a vu se propulser en tête de la Liga, le Real a chuté à domicile face au Sheriff Tiraspol en C1. Petit accroc inconséquent ? Il s'agissait de le découvrir ce dimanche en championnat, sur le terrain de l'Espanyol. Et les Merengue ont de nouveau chuté et au banc des accusés, on retrouve encore leur défense si fébrile... On sent les absences de Sergio Ramos et de Raphael Varane, qui ont quitté le club à l'intersaison.

Madrid a encaissé l'ouverture du score par l'entremise d'un joueur formé à la maison blanche, Raul de Tomas. L'attaquant des Pericos venait couper au premier poteau pour crucifier Courtois suite un centre puissant signé Embarba au quart d'heure de jeu et voilà le Real mené au repos par des Catalans solidaires et ben organisés. En seconde période, l'Espanyol breakait par l'entremise de l'ancien Barcelonais Aleix Vidal. Il se jouait de Nacho d'un petit pont avant de tromper du plat du pied Courtois pour le 2-0. L'inoxydable Karim Benzema réagissait à 20 minutes du terme d'un but sublime. Un bel enroulé du droit après avoir passé en revue toute l'arrière-garde catalane. Mais plus rien n'allait être marqué dans cette rencontre et l'Espanyol propulse le Real Madrid dans la crise (2-1).