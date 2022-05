Séville a arraché un nul 1-1 contre l'Atlético Madrid pour la 37e et avant-dernière journée de Liga dimanche, validant ainsi son ticket pour la prochaine Ligue des Champions. Pour la dernière de Luis Suarez et Hector Herrera au Metropolitano, les "Colchoneros" ont ouvert la marque à la 30e par José Maria Gimenez, qui a coupé de la tête au premier poteau un corner frappé par Yannick Carrasco, mais Séville a égalisé à la 85e grâce à une tête décroisée de Youssef En-Nesyri, à la reprise d'un centre d'Oliver Torres. Avant le coup d'envoi, le club rojiblanco a annoncé que Suarez et Herrera allaient "quitter la famille +atlética+" ce dimanche, et les spectateurs ont été priés de rester assis après le coup de sifflet final pour rendre hommage aux deux joueurs.

Titulaire en attaque aux côtés d'Antoine Griezmann, Suarez (35 ans) a marqué 34 buts en deux saisons chez les Colchoneros. "Merci +Lucho+ pour avoir fait des nous des champions", affichait une banderole déployée par les supporters des champions d'Espagne 2021 en guise de remerciement à l'Uruguayen, remplacé par Matheus Cunha à la 65e, et sorti très ému. Herrera, lui, est entré à la 78e à la place de Rodrigo de Paul. Les Colchoneros n'avaient pas besoin de points dimanche, ayant déjà scellé leur qualification pour la prochaine C1... mais le but de Gimenez a fait douter les Andalous: les hommes de Julen Lopetegui avaient besoin d'au moins un point pour laisser le Betis Séville définitivement derrière eux au classement (grâce au goal-average particulier), et se qualifier pour la C1.