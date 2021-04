"Dembouz", le sauveur : alors que l'Atlético Madrid a été défait 1-0 à Séville dimanche, le champion du monde français a permis au Barça de continuer à croire en ses chances de remporter le titre en reprenant du gauche et à la 90e un centre de Frenkie de Jong détourné par Ronald Araujo. Il avait déjà été impliqué dans un des tournants du match dix minutes auparavant, en provoquant une faute qui a valu un carton rouge direct à Oscar Plano (79e) pour un dangereux tacle par derrière. En regain de forme depuis que les blessures l'ont épargné en 2021, rappelé même en Bleu, Dembélé a regagné une place de titulaire dans le onze de Ronald Koeman, et enchaîne les bonnes performances.

Lundi, il a par exemple distillé une intelligente talonnade à Lionel Messi, dont la frappe a été contrée en première période. Mais alors que le clasico retour de Liga se profile samedi sur beIN SPORTS contre le Real Madrid, le Barça devra montrer un visage bien plus entreprenant s'il veut espérer accrocher un résultat face au champion d'Espagne en titre, en pleine bourre actuellement et qui reçoit Liverpool en quart de finale aller de Ligue des champions mardi soir. Car malgré le maillot offert à Lionel Messi avant le coup d'envoi pour son record de 768 matches disputés sous les couleurs blaugrana, ce n'était pas le Barça des grands soirs, lundi.

Face à un Valladolid qui a dans un premier temps refusé de s'enfermer dans un camp pour jouer sa chance à fond, avant de se replier en fin de rencontre sous les assauts catalans, les hommes de Ronald Koeman ont cruellement manqué d'imagination à l'approche de la surface adverse. Et le 16e de Liga, à trois points de la zone rouge, aurait même pu ouvrir le score, sur une tête de Kenan Kodro qui a heurté la barre transversale de Marc-André ter Stegen (9e). Malgré une performance bien terne, le but de Dembélé est venu cacher la misère de la prestation catalane lundi soir au Camp Nou... mais samedi, le Barça devra mieux faire pour ne pas se voir distancer dans la course au titre.